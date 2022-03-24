الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-3-2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس، حيث شهدت التعاملات البنكية استقرارا إلى حد كبير في أسعار العملات الأجنبية منذ أمس، واستقر  سعر الدولار اليوم عند ١٨.٢٨ مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وذلك مع بداية التعاملات البنكية صباح اليوم الخميس ٢٤ مارس، مقارنة بختام تعاملات البنوك مساء أمس الأربعاء.

وذلك بحسب أحدث إصدار العملات الأجنبية للبنك المركزي حول المعاملات الخاصة بالعملات الأجنبية صباح اليوم الخميس ٢٤ مارس٢٠٢٢ مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

ولذلك تتابع الدستور مع قرائها اليوم  تفاصيل أسعار الصرف  للعملات الأجنبية والعربية في مصر بعد تحريك سعر الدولار وبعض العملات الأجنبية  منها الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى اليورو والجنيه الاسترليني وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢.

أسعار العملات الأجنبية في مصر

في الوقت نفسه كان البنك المركزي قد كشف أن الدولار سجل اليوم البنوك المصرية "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر " سعر ١٨.٢٨ جنيه للشراء ١٨.٣٨ جنيه للبيع، وذلك مقابل سعره قبل الارتفاع المفاجئ حيث سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى في نفس التوقيت 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

سعر البيعسعر شراءالعملات
١٨.٤٢١٨.٣٢الدولار الأمريكي
٢٠.٢٤٢٠.١٣اليورو
٢٤.٣١٢٤.١٧جنيه استرليني
٤.٩١٤.٨٨الريال السعودي
٦٠.٦٤٦٠.١٦دينار كويتي
٥.٠١٤.٩٨درهم إمارتي
٢.٨٩٢.٨٧اليوان الصيني

 

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

سعر البيعسعر شراءالعملات
١٨.٣٨١٨.٢٨الدولار الأمريكي
٢٠.٤٥٢٠.٠٥اليورو
٢٤.٢٨٢٤.٠٨جنيه استرليني
٤.٨٩٤.٨٨الريال السعودي
٦٠.٤٥٥٧.٨٢دينار كويتي
٥.٠٠٤.٩٨درهم إمارتي
٢.٨٨٢.٨٦اليوان الصيني
أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية أسعار العملات الأجنبية في مصر سعر العملات الاجنبيه في البنوك البنك المركزي أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

مدبولي: المواطن لن يتحمل أي أعباء من التعاون الجديد مع صندوق النقد

بتخفيضات تصل إلى 40%.. «الزراعة» تطرح لحوم ودواجن وياميش رمضان

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

حبس المتهم السادس بقضية بسنت خالد 5 سنوات

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى