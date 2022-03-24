أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 24-3-2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الخميس، حيث شهدت التعاملات البنكية استقرارا إلى حد كبير في أسعار العملات الأجنبية منذ أمس، واستقر سعر الدولار اليوم عند ١٨.٢٨ مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وذلك مع بداية التعاملات البنكية صباح اليوم الخميس ٢٤ مارس، مقارنة بختام تعاملات البنوك مساء أمس الأربعاء.

وذلك بحسب أحدث إصدار العملات الأجنبية للبنك المركزي حول المعاملات الخاصة بالعملات الأجنبية صباح اليوم الخميس ٢٤ مارس٢٠٢٢ مقابل الجنيه المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

ولذلك تتابع الدستور مع قرائها اليوم تفاصيل أسعار الصرف للعملات الأجنبية والعربية في مصر بعد تحريك سعر الدولار وبعض العملات الأجنبية منها الدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بالإضافة إلى اليورو والجنيه الاسترليني وباقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢.

أسعار العملات الأجنبية في مصر

في الوقت نفسه كان البنك المركزي قد كشف أن الدولار سجل اليوم البنوك المصرية "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر " سعر ١٨.٢٨ جنيه للشراء ١٨.٣٨ جنيه للبيع، وذلك مقابل سعره قبل الارتفاع المفاجئ حيث سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى في نفس التوقيت 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي

سعر البيع سعر شراء العملات ١٨.٤٢ ١٨.٣٢ الدولار الأمريكي ٢٠.٢٤ ٢٠.١٣ اليورو ٢٤.٣١ ٢٤.١٧ جنيه استرليني ٤.٩١ ٤.٨٨ الريال السعودي ٦٠.٦٤ ٦٠.١٦ دينار كويتي ٥.٠١ ٤.٩٨ درهم إمارتي ٢.٨٩ ٢.٨٧ اليوان الصيني

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي