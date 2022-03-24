الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في مصرع طفل أثناء عبوره شريط السكة الحديد بسوهاج

جثة طفل
جثة طفل

تباشر النيابة العامة في سوهاج التحقيق في مصرع طفل عمره 9 سنوات مصرعه أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمركز البلينا جنوب سوهاج بمكان غير مخصص لعبور المشاة فاصطدم به أحد القطارات.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى البلينا المركزي وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغًا بالحادث.

وتبين مصرع الطفل "كيرلس. ش. ب" 9 سنوات ويقيم مركز البلينا اثناء عبوره شريط السكة الحديد بمكان غير مخصص لعبور المشاة واصطدم به القطار.

وأفاد والده شكري بـ45 سنة عامل بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة التحقيق في مصرع مصرع طفل البلينا سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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