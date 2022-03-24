فصل التيار الكهربائى عن 10 قرى وتوابعها بكفر الشيخ.. اليوم

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن 10 قرى وتوابعها، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز "مطوبس، دسوق، الرياض، بيلا، قلين، بلطيم، سيدي سالم، كفر الشيخ".

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 10 قرى وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى صندلا بكفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائي عن مغذى البياض شمال دسوق، وتتأثر بالفصل قرية البياض والطراوي، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي المجد 55 بالرياض، وتتأثر بالفصل مجلس قروي المجد وتوابعه.

وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الإبعادية بالحامول، وتتأثر بالفصل رية الأبعادية و36، وفصل التيار الكهربائي عن البرانيه بمطوبس، وتتأثر بالفصل قمسيون شرق وأبو دونيا، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي لث الرياض، وتتأثر بالفصل جزء من الرياض وبنك ناصر، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي م م كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية الخادمية والشمارقه.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي السخامي سيدي سالم، وتتأثر بالفصل لاصفير ،البرية،أبو غانم ، وفصل التيار الكهربائي عن الراية بالرياض، وتتأثر بالفصل الثابت، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي شباس عمير بقلين وتتأثر بالفصل قرية حصة الغنيمي وتوابعها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن حفاظا علي صحة كافة المواطنين.