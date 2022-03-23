برلماني: المرأة حصدت العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية في عهد الرئيس

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن المكاسب السياسية والتشريعية والقضائية التي حصدتها المرأة المصرية على مدار سنوات ولاية الرئيس السيسي، تؤكد على احترامه وتقديره الكبير لدورها العظيم في مساندة الوطن في مواجهة التحديات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على حقها في التمكين، حيث شغلت العديد من المناصب القيادية كوزيرة ومحافظ، بالإضافة إلى عضوية مجلسي النواب والشيوخ، وتميزت كقاضية، علاوة على تمكينها اقتصاديًا ودعمها خلال السنوات الماضية عبر مشاريع منتجة، من خلال جهاز تنمية المشروعات وغيرها من برامج دعم المرأة.

واختتم، بأن الوطن الذي يحترم المرأة ومقدراتها وإمكانياتها ويدفع بها للأمام، وطن حضاري وعصري يحق للجميع أن يفتخر به وهذه هى مصر تحت حكم الرئيس السيسي.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: "قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدنى.. قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس.. لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم قال "استوصوا بالنساء خيرا".. دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر.. ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة".

وأضاف الرئيس: "لما يجي حدد يقولى أضرب!! تضرب إيه؟ ده كلام يجوز؟ ميصحش إن حتى حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة.. ده كلام عجيب.. ده لازم المجتمع يتوقف أمام هذه النقاط.