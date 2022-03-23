الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: المرأة حصدت العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية في عهد الرئيس

النائب عبده أبوعايشة
النائب عبده أبوعايشة

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن المكاسب السياسية والتشريعية والقضائية التي حصدتها المرأة المصرية على مدار سنوات ولاية الرئيس السيسي، تؤكد على احترامه وتقديره الكبير لدورها العظيم في مساندة الوطن في مواجهة التحديات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على حقها في التمكين، حيث شغلت العديد من المناصب القيادية كوزيرة ومحافظ، بالإضافة إلى عضوية مجلسي النواب والشيوخ، وتميزت كقاضية، علاوة على تمكينها اقتصاديًا ودعمها خلال السنوات الماضية عبر مشاريع منتجة، من خلال جهاز تنمية المشروعات وغيرها من برامج دعم المرأة.

واختتم، بأن الوطن الذي يحترم المرأة ومقدراتها وإمكانياتها ويدفع بها للأمام، وطن حضاري وعصري يحق للجميع أن يفتخر به وهذه هى مصر تحت حكم الرئيس السيسي.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، على قضية الإيذاء البدني للسيدات قائلا: "قلتلكم مرة فى موضوع الإيذاء البدنى.. قلت لما الراجل يكلم الست يحط إيده ورا ظهره ويتكلم كويس.. لما النبى محمد صلى الله عليه وسلم  قال "استوصوا بالنساء خيرا".. دي استراتيجية يا جماعة تطلع منها عادات وقيم ومبادئ ودراسات تحقق هذا الأمر.. ومناهج فيها احترام وأدب وذوق وخلق مع المرأة".

وأضاف الرئيس: "لما يجي حدد يقولى أضرب!! تضرب إيه؟ ده كلام يجوز؟ ميصحش إن حتى حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة.. ده كلام عجيب.. ده لازم المجتمع يتوقف أمام هذه النقاط.

كلمة الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي قنا عبدالفتاح السيسي اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

ننفرد بنشر أوراق حبس علاء عبدالهادى «رئيس اتحاد الكتاب» في قضية تبديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب