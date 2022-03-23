رئيس مهرجان الإسماعيلية: حملنا مصباحًا لإسعاد عشاق السينما التسجيلية

اختتمت الأربعاء، فعاليات الدورة 23 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والتي يرأسها المخرج سعد هنداوى، بقصر الثقافة، بحضور المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، نائبًا عن وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بحضور السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، وعدد من القيادات والسينمائيين والفنانين.

افتتح رئيس مهرجان الإسماعيلية فعاليات حفل الختام وإعلان جوائز المسابقات: "اخترنا النور، وأن نحملَ مصباحاً ونحاول إسعاد الجمهور، لم نذهب يوماً للسهل، بل اخترنا الأصعب والأجمل والأكثر تأثيراً في العقل والقلب"، موجهًا الشكر لضيوف المهرجان وداعميه: "جزيل الشكر لمن وقف معنا بصدق، لنجاح هذا المهرجان، سواء بالفعل أو الكلمة".

كما وجه سعد الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم لدعمها الذي لم يتوقف يوماً كي يصل الفن الأرقي لكل ربوع مصر، والي المخرج خالد جلال الذي ينوب بالحضور عن معالي وزيرة الثقافة.

واختتم هنداوي، موجهًا الشكر هيئة قناة السويس، الهيئة الوطنية صاحبة الدور الأعظم في اقتصاد وأمن مصر، وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة والآثار، المجلس الأعلي للآثار هيئة تنشيط السياحة، العلاقات الثقافية الخارجية، الهيئة العامة لقصور الثقافة، قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية، كما وجه هنداوي الشكر لشابات وشباب محافظة الإسماعيلية لحماسهم وحبهم لمدينتهم الجميلة.

ووجه الشكر للفنانيين والسينمائيين الذين قدموا من وقتهم وفنهم الكثير لإسعاد أهالي الإسماعيلية وهم الفنان أحمد كمال، المنتج حسام علوان، فناني التحريك بقيادة أسامة أبوزيد".

وأقيمت على هامش فعاليات المهرجان، ثلاث ورش فنية ورشة إعداد الممثل والتي قادها الفنان ومدرب التمثيل أحمد كمال وورشة إنتاج وتوزيع الفيلم التسجيلي مع المنتج حسام علوان وورشة الرسوم المتحركة مع المخرج أسامة أبوزيد وفريق كبير من فناني التحريك، كما عرض نتاج ورشة الرسوم المتحركة للأطفال.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في 1991.