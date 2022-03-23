«أسطورة فرقة رضا».. كواليس تكريم الرئيس السيسى لـ«فريدة فهمى»

روت المهندسة أمل مُبدى، رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، تفاصيل لقائها مع الفنانة القديرة فريدة فهمى، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية المرأة المصرية وعيد الأم.

ونشرت أمل، عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، صورًا جمعتها مع الفنانة القديرة وعلقت قائلةً: "عارفين دى مين يا ولاد؟.. الست الممشوقة اللى لابسة رمادى مع تاج الشعر الفضى على رأسها، دى أسطورة فرقة رضا، دى فريدة فهمى، تواضع ورقة وشخصية".

وأضافت: "اتكرمت من الريس النهاردة، القاعة ضجت بالتصفيق بعد ما خلصنا، كل الناس فضلت تقولها كلام حقيقى وجميل، عن العظمة والزمن الجميل وحبهم ليها، لقيتها بتقولى قوليلهم بس أحسن هاروح النهارده زى البالونة، رديت طبعا من حقك كل كلمة حلوة واكتر.. أقل منك بكتير ومفيش ربع تواضعك وجمالك".

واستكملت: "حتى ريسنا قالها كلام حلو من اضطرابها، قالت مش فاكرة منه حاجة غير إنها قالت له، أنا كده لو مت بكره انا سعيدة إنى قابلتك يا ريس، عظيمة من عظيمات مصر".

يشار إلى أن فريدة فهمى بدأت مشوارها الفنى كممثلة بدون رقص ولكن بعد ذلك تفرغت للرقص الايقاعى وأسست فرقة رضا مع زوجها على رضا شقيق محمود رضا.

حصلت على دكتوراه فى الرقص الإيقاعي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت بعد ذلك واحدة من أشهر راقصات السينما المصرية التى كانت أحد أهم عناصر فرقة رضا.

قدمت فرقة رضا أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.