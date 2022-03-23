الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أكلات على سفرة شهر رمضان 2022 مميزة وشهية للأسرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال شهر رمضان 2022، ومن هنا نتساءل بشكل أساسي ما هي الأطباق الرئيسية التى سيتم تقديمها في هذا الشهر الكريم وعلى سفرة العائلة، فالتفكير في الطعام قد يأخذ وقت طويل من ربة المنزل للاستقرار عن قائمة الطعام خلال شهر رمضان 2022 خاصة وأننا نعتاد على تقديم سفرة شهية خلال الشهر الكريم.

أكلات شهر رمضان 2022

أول أيام شهر رمضان 2022 يأتي المحشي رئيسي لأغلب البيوت المصرية، وهناك أسر تُفضل الديك الرومي كأول يوم مع السلطات والشوربة التى من الأفضل البداية بها خلال تناول الإفطار.

وخلال سطور نوضح أكلات مرتبطة بالشهر الكريم من الضروري أن تتواجد على سفرتك في أول أسبوعين من شهر رمضان 2022 ، ومن خلال جدول لتوفير الحياة اليومية لسفرة الإفطار.

اليوم الأول 

  • محشي
  • سلطة طحينة
  • جلاش
  • كنافة

اليوم الثاني 

  • مكرونة بشاميل
  • سلطة خضراء
  • سمبوسك
  • قطايف

اليوم الثالث

  • كفتة مشوية
  • سلطة طحينة
  • بانيه
  • بلح الشام

اليوم الرابع 

  • طاجن بامية في الفرن
  • رز بسمتي
  • سلطة خضراء
  • ارز باللبن
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اليوم الخامس 

  • شاورما دجاج
  • سلطة خضراء
  • سلطة طحينة
  • ملوخية
  • بسبوسة

اليوم السادس 

  • كبسة سعودي
  • كاسات كنافة
  • سلطة خضراء
  • طبق طحينة
  • أرز باللبن

اليوم السابع 

  • صينية بطاطس بالبشاميل
  • أرز أبيض
  • سلطة خضراء
  • ملوخية
  • بقلاوة

اليوم الثامن 

  • حمام بالفريك
  • سلطة طحينة
  • شوربة لسان عصفور
  • كريم كراميل

اليوم التاسع 

  • كبدة بالردة
  • ارز ابيض
  • شوربة لسان عصفور
  • مهلبية

اليوم العاشر 

  • أرانب محمرة
  • ملوخية
  • أرز أبيض
  • سلطة
  • قطايف بالكريمة

اليوم الحادي عشر 

  • طاجن خضروات باللحمة
  • أرز أبيض
  • دجاج
  • سلطة
  • ارز باللبن

اليوم الثاني عشر 

  • فراخ بالفرن
  • سلطة طحينة
  • سلطة فواكه
  • شوربة

اليوم الثالث عشر 

  • كفتة باللحمة المفرومة
  • أرز أبيض
  • سلطة الكول سلو
  • كيك بالبرتقال

اليوم الرابع عشر 

  • شاورما دجاج
  • تومية
  • شوربة
  • قطايف بالكريمة

اليوم الخامس عشر 

  • لحمة مشوية
  • أرز أبيض
  • سلطة
  • مهلبية
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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