روسيا: وصول 385 ألف لاجئ من دونباس إلى البلاد منذ بداية العملية العسكرية

كشفت وزارة الطوارئ الروسية، عن صول حوالي 385 ألف لاجئ، بينهم 81 ألف طفل من إقليمي دونيتسك ولوجانسك (المعترف بهما من قبل موسكو جمهوريتين مستقلتين)، إلى الأراضي الروسية، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 24 فبراير الماضي.

وقالت الوزارة - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "384.6 ألف لاجئ عبروا حدود الدولة الروسية، بينهم 80.7 ألف طفل حتى اليوم الأربعاء، من دونيتسك ولوجانسك، فيما بلغ العدد أمس 365.7 ألف شخص".

وبدأ إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من منطقة دونباس، على خلفية التصعيد والقصف المتكرر من قبل القوات الأوكرانية لهذه المنطقة منذ منتصف فبراير الماضي.