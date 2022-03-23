الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب تعدى عليه زميله بالشرقية

أمرت النيابة العامة في الشرقية، اليوم الأربعاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لطالب أصيب بنزيف عقب تعدي زميله عليه بالضرب، وإعداد تقرير حول حالته الصحية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى التيسير بوصول "محمد ا ي ال" 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي العام، مقيم ديرب نجم، بتوقف بعضلة القلب بعد ادعاء إصابته بالرأس أثناء مشاجرة وتم عمل إنعاش قلبي رئوي له وتبين إصابته بنزيف بالمخ.

من التحريات الأولية حدوث مشادة تطورت إلى مشاجرة بين المجنى عليه وزميله "محمد س" - 16 طالب بالصف الأول الثانوى، بسبب وصلة مزاح بينهما، فقام الأخير بالتعدى عليه وإصابته إصابته مبرحة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5442 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، وبالعرض على النيابة أمرت بضبط المتهم.