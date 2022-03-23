الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: مصر تحشد الرؤى الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا المياه

وزير الرى
وزير الرى

تتواصل فعاليات المنتدى التاسع للمياه، المنعقد في العاصمة السنغالية داكار، بمشاركة وزير الموارد المائية والري نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.

ويناقش المنتدى أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة، مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية"، والتحديات التي تواجه مصر والعديد من الدول الإفريقية فى مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال كلمته فى جلسة "حوار السياسات فى بلدان الشح المائى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى الأهمية الكبرى التي توليها مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته، والسعي للخروج بتوصيات مهمة يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣.

ولفت "عبد العاطي"، إلى حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية فى كل المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه.

فى السياق ذاته، شارك الدكتور عبد العاطى، فى جلسة "الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة ٢٠٢٣"، والذى تنظمة وزارة المياه الهولندية، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بقضايا المياه ومواجهة ندرة المياه، وأهمية العمل الجاد فى تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية فى التعامل مع التحديات المائية المختلفة.

ولفت إلى ضرورة حشد الجهود الوطنية من الآن حتى موعد المؤتمر في مارس المقبل؛ لدعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز مناقشات الأمم المتحدة بشأن المياه.

عبد الفتاح السيسي التغيرات المناخية الدول الافريقية التنمية المستدامة الموارد المائية والري العاصمة السنغالية الدكتور محمد عبد العاطي المناخ COP27

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الطبقة الوسطى

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