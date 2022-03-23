الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الناتو» يدعو زيلينسكى لإلقاء كلمة عبر الفيديو خلال قمته الخميس

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

دُعي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمخاطبة قادة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين يجتمعون بعد غد في قمة استثنائية مكرسة لغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أفاد الناتو الثلاثاء.

 

ويجتمع أعضاء حلف الناتو، الخميس المقبل، للتأكيد على دعمهم لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، والالتزام بالدفاع الجماعي للحلف وسط الحرب الروسية.

 

وقال مسؤول في الناتو: "ستكون فرصة لقادة دول الحلف للاستماع مباشرة من الرئيس زيلينسكي يتحدث عن الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الأوكراني بسبب العدوان الروسي".

 

وأضاف أن الحلفاء الذين يقدمون "كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأساسية" لأوكرانيا، سيدرسون ماذا يمكنهم أن يفعلوا "لتعزيز" دعمهم، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

 

من جهته أعلن المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "زيلينسكي سيشارك افتراضيا في قمة لحلف شمال الأطلسي الخميس، لكن لم يتم الانتهاء من التفاصيل حتى الآن".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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