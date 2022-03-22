بعد بيان «عبدالهادى».. محمد الباز يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس «كتاب مصر»

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إنه سيتوجه إلى النائب العام لتقديم بلاغ ضد علاء عبدالهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بعد ما أثاره في بيانه الصادر اليوم ضده، وبعد قرار محكمة جنح الطالبية بحبس محمد علاء عبدالهادي عبدالعزيز رئيس اتحاد كتاب مصر ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، في القضية رقم ٩٠٦٨ لسنة ٢٠١٨ جنح الطالبية (حصر حبس تنفيذ الطالبية برقم ٥٧٦١ لسنة ٢٠١٨) وذلك بتهمة التبديد والنصب والاحتيال، وذلك في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار".

"الباز" يطالب أعضاء "كتاب مصر" باتخاذ موقف واضح من"عبدالهادي"

وطالب "الباز" خلال برنامج البث المباشر "البساط أحمدي" على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أعضاء المجلس بضرورة اتخاذ موقف من رئيس الاتحاد بعد هذا الحكم، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن هذه القضية ملفقة كما ادعى في بيان الاتحاد اليوم سوف ينشر ذلك، وهو ما لم يثبته رئيس اتحاد كتاب مصر حتى الآن بأنها قضية ملفقة، لافتًا إلى ضرورة أن يتقدم علاء عبدالهادي بطلب للنائب العام للتحقيق مع من لفقوا له هذه القضية مثلما ذكر في بيانه اليوم، مستنكرًا أيضًا ما أثاره البيان من أن نشر هذه القضية سيضر بالأمن القومي المصري.

كيف يفوز عبدالهادي برئاسة "كتاب مصر" رغم صدور حكم ضده فى جريمة مخلة بالشرف؟

جدير بالذكر أن "الباز" وجه خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، عددًا من التساؤلات بعد نشره الحكم الصادر ضد علاء عبدالهادي؛ أبرزها "كيف يفوز علاء عبدالهادي برئاسة اتحاد الكتاب رغم صدور حكم ضده في جريمة مخلة بالشرف؟".

وأشار "الباز"، إلى أن علاء عبدالهادي اتهمه بالتجاوز في حقه، منوهًا بأنه طلب منه الظهور في البرنامج والرد على ما يراه تجاوزًا في حقه، ولكن "لا حس ولا خبر".

وتابع: الفترة الأخيرة فاز علاء عبدالهادي في انتخابات رئاسة اتحاد الكتاب، ويحزنني أن عددًا كبيرًا من المثقفين سلبيون.