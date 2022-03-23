الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب ضمور العضلات.. «شمس» بنت المنوفية تحتاج لعملية تكلفتها 380 ألف جنيه

الطفلة شمس
الطفلة شمس

كشفت والدة شمس عماد العبد، بنت قرية ميت شهالة، التابعة لمحافظة المنوفية، عن حالتها الصحية، والتي تبلغ من العمر ٨ سنوات ونصف، وتعاني من ضمور العضلات، مشيرة إلى أنها أصابها المرض بعد شهر من ولادتها حتى الآن.

كما أكدت والدة شمس العبد، في فيديو بث مباشر لموقع "الدستور"، أنها ذهبت بها للعديد من الأطباء والذين أكدوا لها أن طفلتها لديها ضمور بالجزء الشمال من المخ، الذي إثر على الجزء اليمين وتسبب لها في شلل نصفي،  كما تسببت جرعات الدواء بحدوث كهرباء ذائدة بالجزء الأيمن من المخ، والتي كانت مفاجأة صادمة بعد عمل الأشعة والتحاليل اللازمة لها.

وأكدت أم الطفلة، أن الكهرباء الزائدة التي تعاني منها طفلتها صاحبة الـ 8 أعوام ونصف تتسبب في وجود نوبات صرع متكررة يوميًا، حيث يصل عدد نوبات الصرع  والتشنج لأكثر من ١٥ مرة يوميًا.

وأوضحت أن الأطباء أكدوا أن الطفلة تحتاج إلى تركيب جهاز العصب الحائر vns للتحكم وتوقف التشنجات، والذي  سوف يكون تكلفته ٣٨٠ ألف جنيه، ويعد  هو الرادع الوحيد للتشنجات التي تتعرض لها الطفلة مدى الحياة.

كما أضافت والدة الطفلة، أنها لا تعمل وزوجها عامل بااليومية، وليس لديهم مصدر دخل ولا أي أملاك، مشيرة إلى أن دواء الطفلة يتكلف أكثر من ١٠٠٠ جنيه شهريًا، بالإضافة إلى الأشعة و التحاليل الدورية لمتابعة حالتها الصحية.

مجلس الوزراء المنوفية وزارة وزارة الصحة اطباء صحية موقع الدستور

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الطبقة الوسطى

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