إعلان ملامح الموازنة الجديدة وتسليم 40 مركزا تكنولوجيا.. حصاد وزارة التخطيط في 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الثلاثاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث قامت الوزارة بتسليم 5 سيارات خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقاري وتوثيق متنقلة لوزارة العدل، متمثلة في مصلحة الشهر العقاري، فضلًا عن 15 سيارة تم تسليمها خلال الشهر الجاري، ليصل بذلك عدد المراكز المتنقلة التي تسلمتها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لـ40 مركزًا.

https://www.dostor.org/3750423

اجتمع فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، مع المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، و المستشار محمود الدجوي، مدير المكتب الفني لوزير العدل وذلك لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

https://www.dostor.org/3750534

أطلقت اليوم الثلاثاء، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- الدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" 2022 للتنمية المستدامة؛ بهدف بناء القدرات الوطنية للشباب وزيادة الوعي بمجال التنمية المستدامة، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن مبادرة "كُن سفيرًا" تتميز بجمعها لعدد من القيم.

https://www.dostor.org/3750723



استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، الملامح والمستهدفات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وقالت وزيرة التخطيط إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل ترتكز على عدد من المحاور الأساسية، يتمثل أهمها فى «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وتقييم نتائج الخطة متوسطة المدى للأعوام ٢٠١٨/٢٠١٩ و٢٠٢١/٢٠٢٢، والبرنامج الحكومى للإصلاحات الهيكلية، والتطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

https://www.dostor.org/3751167

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس مــن كل عام والذي اقرتــه الجمعية العامة للأمم المتحــدة منــذ عام 1992،ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار “المياه الجوفية”.

https://www.dostor.org/3750625

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019- 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%، وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3,1 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9,5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019- 2020 مقابل 45,5 مليون دولار خلال العام المالي 2018- 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9,9%.

https://www.dostor.org/3750229