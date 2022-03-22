الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان» يؤكد الحرص على خلق أجواء صحية للحوار بالسودان

البرهان
البرهان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الحرص التام على خلق أجواء صحية للحوار بين كافة المكونات للوصول لرؤية محددة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، والسعي الجاد لاستكمال هياكل ومؤسسات التحول الديمقراطي المنشود وصولًا لانتخابات حرة ونزيهة. 

وأشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لدى لقائه اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الصيني لشئون الشرق الأوسط تشاي جيون، بالجهود المتعاظمة التي ظلت تضطلع بها الصين في دعم الفترة الانتقالية وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعتها للأحداث والتطورات عن كثب.

وأكد عمق الروابط التاريخية والمتجذرة بين السودان والصين بوصفها شريكًا استراتيجيًا، مشددًا على أهمية تعزيز وتطوير المصالح المشتركة بما يحقق تطلعات شعبي البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة المبعوث الصيني على الأحداث والتطورات الراهنة في السودان.

من جانبه، قال المبعوث الصيني، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والصداقة في العهد الجديد، مؤكدًا حرص الصين على تطوير وترقية العلاقات الثنائية بوصفها علاقات استراتيجية بعيدة المدى.

وأكد جيون دعم بلاده للانتقال الديمقراطي وضرورة إجراء حوار «سوداني - سوداني» وتغليب المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أن الشعب السوداني لديه الحكمة والقدرة لحل وإدارة أزماته الداخلية.

وأعرب عن أمله في استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مناشدًا المجتمع الدولي ضرورة دعم عملية الانتقال السياسي ولعب دور إيجابي يحقق الأهداف المنشودة ويحفظ الأمن والاستقرار في السودان.

رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان البرهان عبدالفتاح البرهان

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الطبقة الوسطى

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