الثلاثاء 22 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأطباء البيطريين» تتواصل مع البرلمان لمناقشة مشاكل سلامة الغذاء

د خالد سليم
د خالد سليم

عقد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماعا مع النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، جاء الاجتماع بتنسيق الدكتورة شيرين زكي مقرر لجنة سلامة الغذاء، وبمشاركة الدكتور محمد سيف مقرر لجنة المقترحات والشكاوى، والدكتور محمد مبروك مقرر لجنة النقابات الفرعية.


وأوضح النقيب العام، أن الاجتماع تناول عددا من الملفات المهنية منها ملف سلامة الغذاء واختصاصات هيئة سلامة الغذاء، وعدم نقل أو تعيين الأطباء البيطريين بها، لضمان الرقابة على الغذاء ذات الأصل الحيواني، وهو الأمر الذي يتعارض مع العديد من مواد قانون إنشاء الهيئة.

 

وأوضح دكتور محمد سيف، أن الاجتماع تطرق إلى الدعم البرلماني لتعيين أطباء بيطريين في الوحدات الجاري تطويرها وإنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووعد النائب إيهاب منصور بطرح الأمر كطلب إحاطة.

 

تناول اللقاء مقترحات لحل مشكلة الأطباء مستحقي المعاشات لأسرهم، والمطلوب منهم القيد بجدول غير المشتغلين وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهم.

 

وكان قد أسفر لقاء الدكتور خالد سليم نقيب عام الأطباء البيطريين مع محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب فبراير الماضي يرافقه اللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية عن موافقة وزير المالية بتوفير درجات مالية للتثبيت على الموازنة للأطباء البيطريين بالشرقية.

 

جاءت الموافقة استجابة من وزير المالية لمخاطبة محافظ الشرقية بتاريخ 13 فبراير 2022 بناءً على مطالبة نقيب عام الأطباء البيطريين لتمويل الدرجات المالية اللازمة للأطباء البيطريين بالشرقية الحاصلين على أحكام بالتثبيت للعاملين ضمن صندوق المجازر، وكذلك تثبيت الزملاء ضمن عقود الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تواصل نقابة الأطباء البيطريين مجلس النواب لمناقشة مشاكل سلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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