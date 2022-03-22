الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 أبريل.. استكمال محاكمة مسئول بهيئة مترو الأنفاق وآخرين بتهمة الرشوة 

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مسئول بهيئة مترو الأنفاق وآخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي الرشوة إلى جلسة 4 أبريل المقبل.

وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات  كل من المتهمين " إ ر".  47 سنة، مدير عام تنفيذي لهندسة السكة جهاز تشغيل مترو الأنفاق، و"س ج.". - 81 سنة، مالك شركة السار الألمانية لخطوط السكك الحديدية، و"ر ص." - 48 سنة - مهندس ميكانيكا.

ووجهت جهات التحقيق المختصة، إلى المتهم الأول في القضية، بصفته موظفا عموميا، مدير عام تنفيذي لهندسة السكة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تهمة طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب وأخذ من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث مبلغ قدره 30 ألف جنيه من إجمالي مبلغ رشوة طلبه قدره 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات تأجير ماكينة الدك المملوكة لشركة السفر الألمانية.

ونسبت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني تهمة أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول - بواسطة المتهم الثالث - مبالغ الرشوة السابق ذكرها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثالث تهمة التوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة الموضحة.

محكمة جنايات الجيزة محاكمة مسئول بهيئة مترو الأنفاق الرشوة

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