الأنبا بشارة يستقبل رفات القديس بيو والقديستين رفقة وريتا بمنهري

استقبل الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، استقبل في احتفال، مساء أمس، رفات القديستين ريتا، ورفقة، بالإضافة إلى رفات القديس الأب بيو، وذلك بكنيسة القديس بولس ومار جرجس بمنهري.

كان في استقبال نيافته القمص متى راجي، راعي الكنيسة، كما حث نيافته المؤمنين على أن حضور ذخائر ورفات القديسين، هي عطية إلهية للكنيسة، وتشجيعًا للجميع، لنتمثل ونقتدي بحياتهم، لأن القداسة ممكنة وقابلة للتحقيق لمن يتفاعل مع نعمة الله.

شارك أيضًا في الاستقبال القمص جرجس بشرى، والأب ميخائيل إبراهيم، والأب فادي فاروق، والأب إسطفانوس غطاس، والأب مايكل وليم، والأب إسحق مهيب.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي ،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

وسوف تنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثةذكسية ، خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا المُستجد.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

كما بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.