الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طفل يقتل صديقه بـ«سيخ كفتة» فى حلوان

حبس
حبس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط طفل متهم بقتل آخر في وصلة هزار بينهم بـ«سيخ كفتة» داخل مطعم بمنطقة حلوان.

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة الملاءة بعرب غنيم، مفاده مقتل طفل يدعى "ر. ح. ع"، 13 سنة، على يد عامل بمطعم مشويات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أثناء قيام الضحية بالشراء من المحل الذي يعمل به المتهم وخلال وصلة هزار بينهما تطور إلى مشادة كلامية قام على إثرها المتهم ويدعي "ع. م. ر"، 14 سنة، عامل بمطعم مشويات، بضرب الضحية بسيخ حديدي مما أسفر عن مقتله.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

مباحث القاهرة سيخ كفتة مطعم منطقة حلوان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان الضحية قتل

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