طفل يقتل صديقه بـ«سيخ كفتة» فى حلوان

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط طفل متهم بقتل آخر في وصلة هزار بينهم بـ«سيخ كفتة» داخل مطعم بمنطقة حلوان.

تلقى المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة الملاءة بعرب غنيم، مفاده مقتل طفل يدعى "ر. ح. ع"، 13 سنة، على يد عامل بمطعم مشويات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أثناء قيام الضحية بالشراء من المحل الذي يعمل به المتهم وخلال وصلة هزار بينهما تطور إلى مشادة كلامية قام على إثرها المتهم ويدعي "ع. م. ر"، 14 سنة، عامل بمطعم مشويات، بضرب الضحية بسيخ حديدي مما أسفر عن مقتله.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.