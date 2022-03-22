الثلاثاء 22 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

طلاب السنة النهائية بالمدرسة الفنية النووية

برنامج تأهيلي بـ«الطاقة الذرية» لتدريب كوادر «الضبعة»

كوادر الضبعة
كوادر الضبعة

أقامت هيئة الطاقة الذرية برنامج تدريبي متخصص بشقيه النظري والعملي لطلاب السنة النهائية بقسم الإلكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة النووية والتي تسعى لتوفير الكوادر الفنية للبرنامج النووي المصري.

يأتي هذا في إطار دعم هيئة الطاقة الذرية للبرنامج النووي المصري لإنتاج الكهرباء، لتقديم كافة الدعم الممكن لإعداد الكوادر البشرية للمشروع النووي المصري باعتبار هيئة الطاقة الذرية المدرسة العلمية في مصر، والتي تضم الكوادر المؤهلة والمعامل والأنشطة البحثية المختلفة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وقد تم تنفيذ التدريب بمعامل هيئة الطاقة الذرية بأنشاص متمثلة في قسم الهندسة والأجهزة العلمية والذي أنشأ منذ عام 1962، مجال الأجهزة العلمية والهندسية والالكترونيات المتخصصة في المجال النووي.

ويجدر الإشارة بأن هيئة الطاقة الذرية بعلمائها وخبراتها العلمية والفنية هي التي قامت بالمشاركة في التصميم المعماري والهندسي للمدرسة الفنية بالضبعة مع هيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية، وكذلك إعداد جميع المناهج العلمية المتخصصة المتعلقة بمجال عمل الهيئة وذلك لجميع مراحل الدراسة بالمدرسة الفنية بقيادة الأستاذة الدكتورة  ليلى فكري – رئيس الهيئة الأسبق وفريق العمل.

برنامج تأهيلي الطاقة الذرية الضبعة كوادر

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