الثلاثاء 22 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس: مبنى جديد لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية

مبنى جديد لمعهد الدراسات
مبنى جديد لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية

أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المبنى الذى تم تجديده ليصبح مقر دائم لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية يحتوي على أربعة أدوار؛ الدور الأرضي يضم ثلاث قاعات تدريسية، وقاعة مناقشات ومكاتب إدارية للوكلاء وأمين المعهد والهيئة الإدارية.

مبنى جديد لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية

وأشار الدكتور ناصر مندور، إلى أن الدور الثاني سبع مكاتب لرؤساء الأقسام بملحقاتها، أما الدور الثالث فيضم مكتبة كبيرة للمعهد تضم قاعة كبيرة للمصادر والمراجع وأخري للرسائل العلمية، وقاعة مناقشات  ،بالاضافة إلى ٤ مدرجات تدريسية مصغرة، و٣ قاعات مؤمنة لكنترولات امتحانات المعهد، وقد خُصص الدور الرابع لمركز البحوث والدراسات الإندونيسية ومعهد التراث والحضارة بالجامعة ، فضلا عن وجود قاعات تدريبية وأنشطة للمعهد.

مبنى جديد لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية


جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة  لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية يرافقه السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعهد يدرس به ما يقرب من ٥٠٠ طالب وطالبة فى عامه الرابع مؤكداً أنه يعد نواه للربط بين ثقافات مصر وأفريقيا وآسيا ويدرس به ٥٠ طالب وطالبة من دول أخرى .

مبنى جديد لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية

تأتى الزيارة بهدف تفقد المبنى بعد الإنتهاء من تجديده وحضور حفل تكريم الدكتور محمد صالح وكيل المعهد السابق لمجهوداته خلال فترة عمله بالمعهد وتكريم السيدة منى عبد الله مدير الدراسات العليا بالمعهد لبلوغها سن المعاش.

هذا وقام الدكتور حسن يوسف بتقديم نبذة عن المعهد وأقسامه مشيراً إلى أنه مع حلول شهر يوليو القادم سيتم مناقشة أول ثلاث رسائل ماجستير بالمعهد مقدماً الشكر للدكتور ناصر مندور لدعمه الدائم للمعهد وخاصة مكتبة الدراسات العليا كما استمع رئيس الجامعة لعرض تقديمى لرسائل علمية لبعض الباحثين.

مبنى جديد لمعهد الدراسات الأفرو آسيوية

وفى نهاية الحفل أهدى الدكتور حسن يوسف مستشار رئيس الجامعة للمعهد درع تقدير لرئيس الجامعة متمنياً له التوفيق والسداد فى كل ما فيه صالح لجامعتنا الحبيبة.

كما قام مندور بتقديم شهادات تقدير لكل من الدكتور محمد صالح والسيده منى عبد الله وذلك لجهودهم خلال فترة العمل بالمعهد وتواجدهم فى فترة تأسيسه.

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