انطلاق الجلسة الافتتاحية بملتقى «التأمين متناهي الصغر»

انطلقلت فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر الاتحاد المصري للتأمين بعنوان مؤتمر "التأمين متناهي الصغر”، في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث ينظمه الاتحاد المصري للتأمين للمرة الأولى.

وشهدت الجلسة الأولى حضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين وومثلين لمحافظة الأقصر ووزارة المالية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر وعدد كبير من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين والعاملين في قطاع التأمين.

ويحظي مؤتمر التأمين متناهي الصغر بأهمية كبرى في إطار الاعتماد على النشول المالي من أجل تنمية قطاع التأمين.

ويأتي ذلك في إطار سعى الاتحاد المصري للتأمين لتسليط الضوء على دور قطاع التأمين في منظومة الشمول المالي والتنمية المستدامة صرح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بأن الاتحاد سينظم لأول مرة مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، والذي ينعقد بفندق سونستا سان جورج الأقصر خلال الفترة من 21 الى 23 مارس 2022.

ويشهد المؤتمر حضور فعال للجهات الحكومية والأطراف المعنية بهذه المنظومة، وستقوم العديد من الفعاليات المختلفة والتي ستستمر على مدار ثلاثة أيام، وسيتم من خلاله قيام نخبة من خبراء صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والدولي بتقديم المحاضرات المتميزة خلال جلسات المؤتمر، ويأتي هذا في إطار التركيز على المحاور الأتية:

• دور الإطار التشريعي والرقابي في دعم التأمين متناهي الصغر

• رؤية اقتصادية (خطة الدولة المصرية 2030)

• الشمول المالي: التحديات والفرص

• التأمين متناهي الصغر التجارب الدولية والتطبيقاانطلقلت فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر الاتحاد المصري للتأمين بعنوان مؤتمر "التأمين متناهي الصغر”، بعد قليل، في إطار الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث ينظمه الاتحاد المصري للتأمين للمرة الأولى.

وشهدت الجلسة الأولى حضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين وومثلين لمحافظة الأقصر ووزارة المالية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر وعدد كبير من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين والعاملين في قطاع التأمين.

ويحظي مؤتمر التأمين متناهي الصغر بأهمية كبرى في إطار الاعتماد على النشول المالي من أجل تنمية قطاع التأمين.