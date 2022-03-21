سفير الدومينيكان يبحث فرص التعاون مع كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر (صور)

استقبل عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر محمد عزت غازي، اليوم الاثنين، سفير جمهورية الدومينيكان مانويل موراليس لاما، بمقر كلية اللغات والترجمة، تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الوطني للبلد الكاريبي.

شارك في اللقاء وكيلا الكلية أيمن الأعصر وعبد الرحمن فودة، ورئيس قسم اللغة الإسبانية أحمد حشاد وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وخلال اللقاء، تناول السفير والعميد بعض القضايا المتعلقة بثقافة البلدين وأعرب السفير عن تقديره لفرصة التعاون مع كلية اللغات والترجمة، مشيرًا إلى أهمية الشروع في أجندة عمل ثقافية بين الطرفين، وذلك وفق بيان لسفارة الدومينيكان بالقاهرة.

صورة من اللقاء

وفي هذا الصدد، أكد الأستاذ الدكتور أحمد حشاد رئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، أن قسم اللغة الإسبانية يعمل على تحقيق التقارب الثقافي بين جامعة الأزهر والناطقين باللغة الإسبانية من جميع أنحاء العالم، وأنه سيكون من الرائع العمل مع جمهورية الدومينيكان من خلال سفارتها في القاهرة.

وخلال الزيارة، توجه السفير موراليس إلى قاعة العرض الرئيسية بالكلية حيث استعرض السفير الدومينيكاني مع المشاركين معلومات حول تاريخ جمهورية الدومينيكان، وخاصة فيما يتعلق بالوضع قبل اكتشاف أمريكا ، وكذلك الفترة التي كانت فيها مستعمرة إسبانية ، واحتلال هايتي وعملية الاستقلال وتطور البلاد بعد ذلك.

وسلط الدبلوماسي الدومينيكي الضوء على أهم مناطق الجذب السياحي في جمهورية الدومينيكان وتطورها بالإضافة إلى ازدهار صناعة السينما في تلك الدولة الكاريبية والأنشطة الاقتصادية فيها.

صورة من اللقاء



وعقد في ختام اللقاء، جلسة حوارية استقبل خلالها السفير موراليس أسئلة من الطلاب دارسي اللغة الإسبانية في مرحلة الدراسات العليا والليسانس، كما قام السفير موراليس بجولة تعريفية بصحبة العميد والأساتذة تعرف خلالها على أقسام الكلية ومكتبتها ومركز الترجمة التابع لها.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الدومينيكان تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف، حيث استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب السفير مانويل موراليس لاما في شهر يونيو من العام الماضي، وأكد فضيلة الإمام الأكبر خلال ذلك اللقاء أن الأزهر يبذل جهودا كبيرة لتعزيز قيم الحوار والأخوة والتسامح، معربا عن رغبة الأزهر في تعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع جمهورية الدومينيكان.

ومن جانبه أشاد السفير موراليس برؤية الأزهر وجهوده في تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والحوار والتسامح، معربا عن اعتزازه بكونه من أصول عربية، حيث ينتمي موراليس إلى عائلة من أصول عربية تنتمي إلى فلسطين ولبنان.