رئيس القابضة للمياه يتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» بدمياط

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تنفذها شركة مياه الشرب بمحافظة دمياط.

وشدد على ضرورة الالتزام بنحو المشروعات وفق البرامج الزمنية المستهدفة، ووضع أولوية لمشروعات مد شبكات مياه الشرب، لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

وأكد على أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون مع كافة الجهات التنفيذية.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقده رئيس الشركة القابضة، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع العميد مهندس خالد جمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، وبحضور العميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، وبحضور رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه دمياط، وممثل الهيئة القومية لمياه الشرب بدمياط.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى أهمية البدء فى تنفيذ الوصلات المنزلية أولا بأول فى المشروعات التى تم الانتهاء منها.



جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط تنفذ 4 حزم مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل: "مشروعات مد وتدعيم مياه الشرب وأعمال متعارضة مع الرصف بمركز كفر سعد لعدد 27 قرية، وإنشاء توسعات 4 محطات لمياه الشرب، ومشروعات مد وتدعيم مشروعات الصرف الصحى لعدد 13 قرية، وتنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي لعدد 28 قرية.

وكان قد شدد العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين على حد سواء والإلتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى الموضوع لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن الشركة تولي أهمية للعنصر البشري من خلال تنمية وتدريب العاملين.