الإثنين 21 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الفيوم» يحصد أول 3 مراكز بمسابقة الكاريكاتير الصحفي

تعليم الفيوم يحصد
تعليم الفيوم يحصد مركز أول وثاني وثالث جمهورية فى مسابقة الك

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية (إدارة الصحافة المدرسية) مسابقة الكاريكاتير لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية لصيف عام 2021م.

وشارك توجيه الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم في المسابقة، وحصد طلاب الفيوم المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير.

IMG-20220321-WA0052

وفازت الطالبة يمنى أحمد محمد من مدرسة لطفي سليمان الثانوية بسنورس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفازت الطالبة منة الله مصطفى عبد الحميد، ومدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بسنورس بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما فازت الطالبة حبيبة سيد محمد، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بإبشواي والطالبة ريتاج عصام رمضان، ومدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم بالمركز الثالث جمهورية في المسابقة.

IMG-20220321-WA0050

وتقدمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة وإدارة الشئون التنفيذية، وتوجيه الصحافة المدرسية والمعلمين المشرفين على الطلاب، وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وناصر الحادقة موجة عام الصحافة وفريق العمل المعاون بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

مسابقة الكاريكاتير الصحفي
مسابقة الكاريكاتير الصحفي
مسابقة الكاريكاتير الصحفي
مسابقة الكاريكاتير الصحفي
تعليم الفيوم يحصد مركز أول وثاني وثالث جمهورية مسابقة الكاريكاتير الصحفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فصل الاقتصاد عن السياسة

الأكثر قراءة

جدول موعد صرف معاشات أبريل 2022 ونسبة زيادة المعاشات السنوية 

الرئيس السيسى يبحث مع محمد بن زايد القضايا الإقليمية والدولية

«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات

«فى مصلحة المودعين».. خبراء اقتصاد يكشفون تبعات قرار رفع سعر الفائدة

أمطار متفاوتة الشدة وليل يصل للصقيع.. «الأرصاد» توضح آخر تطورات حالة الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد رحيل

عيد رحيل يكتب: أنا ابن أمّى

لواء. محسن الفحام

دروس فى إدارة الأزمات

رشا عبدالمنعم

كيف نفذن من الحائط الشفاف؟

عيد عبدالحليم

مدرسة الأراجوز.. عودة مسرح الشعب

ماجد حبته

العالم سعيد.. سعيد جدًا!

محمد العسيري

اللى بياكلوا مال النبى

عبدالوهاب داود

فى محبة شاكر عبدالحميد.. ثنائية الانضباط العلمى والعفوية المفرطة

عفاف السيد

عيد الأم.. الأصل مصرى

صور

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

حفل رابطة النقاد الرياضيين

جنازة زكى فطين عبدالوهاب

محطة تل أبيب

المزيد

رفضوا المقارنة بـ«الهولوكوست».. أعضاء كنيست فى إسرائيل ينتقدون خطاب زيلينسكى

إسرائيل: الطريق لا يزال طويلًا لإنهاء حرب أوكرانيا وروسيا

زعم أن مجيء المسيح قريبًا.. وفاة الحاخام "كانيفسكي" المُلقب بـ"أمير التوراة" (بروفايل)