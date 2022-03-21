«تعليم الفيوم» يحصد أول 3 مراكز بمسابقة الكاريكاتير الصحفي

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية (إدارة الصحافة المدرسية) مسابقة الكاريكاتير لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية لصيف عام 2021م.

وشارك توجيه الصحافة المدرسية والإعلام التربوي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم في المسابقة، وحصد طلاب الفيوم المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير.

وفازت الطالبة يمنى أحمد محمد من مدرسة لطفي سليمان الثانوية بسنورس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفازت الطالبة منة الله مصطفى عبد الحميد، ومدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بسنورس بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، كما فازت الطالبة حبيبة سيد محمد، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بإبشواي والطالبة ريتاج عصام رمضان، ومدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم بالمركز الثالث جمهورية في المسابقة.

وتقدمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة وإدارة الشئون التنفيذية، وتوجيه الصحافة المدرسية والمعلمين المشرفين على الطلاب، وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وناصر الحادقة موجة عام الصحافة وفريق العمل المعاون بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

مسابقة الكاريكاتير الصحفي