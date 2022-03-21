رقصة التنورة وفرقة روح يختتمان احتفالية الكاريكاتيرست المجهول مصطفى محرم (صور)

اختتمت فعاليات احتفالية عودة الكاريكاتيرست المجهول مصطفى محرم بك مختار في الخامسة من مساء أمس، والتي شهدت مجموعة من الورش الفنية الخاصة بفن البورتريه قدمها الفنان عماد عبد المقصود وفن العرائس قدمتها الحكواتية رحمة محجوب، والعديد من الفعاليات على مدار الأسبوع الفائت.

وشهد حفل الختام عددا من الفقرات منها رقصة التنورة الشعبية وحفل توقيع كتابي "كاريكاتيراتي" لمصطفى محرم من إعداد وتقديم الباحث عبد الله الصاوي مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير كما أقيمت ندوة ختامية أدارها الصاوي الذى استعرض خلالها تاريخ وأنشطة المشروع منذ بداياته فى العام 2012 حتى الآن، كما قدمت الفنانة رغداء جواد حجازي ورقة بحثية تضمنت قراءة نقدية وبحثية في أعمال الفنان مصطفى محرم معلقة على فيلم تسجيلي حول نشأة وتاريخ المحتفى به واستعاد القبطان مأمون مصطفى محرم الكثير من الذكريات مع والده موجها شكره لجميع الحضور على الاحتفاء بتاريخ والده.

وكرم مدير مكتبة مصر العامة بالدقي رياض رضوان أسرة القاضي ورسام الكاريكاتير الراحل مصطفى محرم مختار ومنحهم درع المكتبة عرفانًا وتقديرًا من المكتبة لما قدموه من جهد للحفاظ على التراث الكاريكاتيري والفني لوالدهم كما قام القبطان مأمون بإهداء المكتبة 20 نسخة من الطبعة الجديدة من كتابيّ والدهم لتودع نسخة من كل كتاب بفروع مكتبة مصر العامة العشرين ليكون مسك الختام مع كورال فرقة روح التى قدمت أغنية زرونى كل سنة مرة لفيروز ثم أغنية خاصة عن الفنان الراحل مصطفى محرم أعدت خصيصا لهذه الاحتفالية.

أما عن السيرة الذاتية والفنية لمصطفى محرم مختار، قال الصاوي: إنه ولد في الخامس عشر من ديسمبر عام 1883، بمدينة مصّوع (إريتريا حاليًا)؛ والتي كانت تخضع للسيادة المصرية وقتئذٍ، حيث كان والده محمد مختار بك يشغل منصب محافظ مصّوع، بعد عودة والده لمصر عام 1885 عمل محافظًا لمدينة جرجا، وتلقي مصطفى محرم تعليمه الأولي بالقاهرة حيث كانت العائلة تسكن بمنطقة السيدة زينب، وسافر لفرنسا وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة السوربون عام 1914، ثم التحق بالعمل بالتشريفات الخاصة بالملك فؤاد الأول، ولكنه سرعان ماضاق بقيود تلك الوظيفة فتركها، وعمل مستشارًا بالمحاكم المختلطة. شارك في أول معرض أقيم للكاريكاتير بمصر عام 1917، وأثنى الجميع على ما قدمه من أعمال، مما شجعه لجمع أعماله في أول كتاب للكاريكاتير يصدر في مصر، أسماه كاريكاتيراتي وطبعه بباريس عام 1926، وفي عام 1936 أصدر كتابه الثاني تحت نفس الاسم ولكنه طبعه هذه المرة بالقاهرة.

ختام فعاليات معرض الكاريكاتيرست المجهول