الإثنين 21 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب كلب.. حبس المتهم بقتل طفل فى الإسماعيلية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بخطف وقتل طفل، بمنطقة العمار التابعة لقرية سرابيوم، بمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكد  المتهم، في اعترافات، أنه تخلص من الطفل بعدما شاهده وهو يقتل كلب أحد الجيران خنقًا فخاف من فضح أمره فتخلص من الطفل وقتله خنقًا ووضعه في جوال وألقى به في الزراعات.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية ، إخطارًا من اللواء طلعت عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن فريق البحث الجنائي بمشاركة النقيبين علي طه وزياد إسماعيل، معاوني مباحث مركز فايد، في التوصل إلى هوية المتهم بارتكاب الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم يدعى «خ.س» في العشرينيات من العمر، وله محل إقامة بشمال سيناء، وانتقل مع أسرته إلى محافظة الإسماعيلية واستقروا في قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وألقى رجال الأمن القبض على الشاب، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء جثة الطفل، وتمكنت وحدة مباحث مركز فايد من العثور على  جثمان الطفل بجوار مزرعة للدواجن بمنطقة العمار، التابعة لقرية سرابيوم في مركز فايد في منطقة زراعية قريبة من محل إقامة المجني عليه.

جهات التحقيق المتهم خطف وقتل طفل العمار سرابيوم مدينة فايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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