التضامن: 4 ملايين «كرتونة رمضان» و600 ألف وجبة ساخنة للمستحقين

أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، أنه يتم حاليًا إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من "كرتونة رمضان"، لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أننا لدينا حاليًا ما يزيد على 4 ملايين كرتونة، هذا بالإضافة إلى ما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين، مؤكدة أن هناك معايير لاستهداف الأسر التى تحصل على هذه السلع، وذلك من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة بـ"تكافل وكرامة"، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين.

وأشار اللواء وليد أبوالمجد، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة للتوسع فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة، لافتًا إلى التعاون مع القطاع الخاص فى هذا الصدد، بمشاركة نحو 14 شركة فى 14 محافظة، هذا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة.

ونوه رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بأن هناك تكليفًا بتجهيز وتوفير 2 مليون "كرتونة رمضان"، لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، مؤكدًا: لدينا وفرة فى السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة.