اليوم العالمي للشعر.. في أتيليه القاهرة غدًا

يستضيف أتيليه القاهرة، غدًا الثلاثاء، بدءًا من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً، يومًا احتفاليًا بالشعر، بحضور نخبة من الشعراء العرب والمصريين، ومشاركات عدد من الشعراء العرب عبر نصوص مسجلة.

ويتضمن الاحتفال أمسية لشعراء الجامعات في مصر، يقدمها نورالدين نادر، ثم كلمة من الشاعر سامح محجوب بخصوص الشعر وأهميته وصورته المعاصرة، ثم أمسيتين يقدمهما كل من الشاعر وليد ثابت والشاعر عبدالرحمن مقلد، ثم فقرة تكريمية للشعراء الراحلين، حسن هزاع، وإيهاب خليفة، وعبدالقادر لاتينوس، ورماح عبدالقادر، من تقديم الشاعرة أمينة عبدالله.

ويشارك عدد من أبرز الشعراء العرب والمصريين، بينهم الشاعر حسن طلب، والشاعر عبدالقادر الحصني، والشاعر محمد آدم، وعبدالعزيز موافي، وعدد من شعراء الأجيال المختلفة.

يأتي ذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للشعر في 21 مارس من كل عام، وقد أعلنته منظمة اليونسكو عام 1999، والهدف من هذا اليوم هو تعزيز القراءة والكتابة ونشر وتدريس الشعر في جميع أنحاء العالم، في دورة اليونسكو التي أعلن فيها عن هذا اليوم، صُرّح بأن الهدف هو "تجديد الاعتراف وإعطاء زخم للحركات الشعرية الوطنية والإقليمية والدولية".

ويحتفي بهذا اليوم عمومًا في شهر أكتوبر أحيانًا في اليوم الخامس منه، لكن في نهايات القرن العشرين، احتفل العالم به في 15 أكتوبر، وهذا اليوم يصادف ذكرى ميلاد ورغيليوس الملحمي الروماني والحائز جائزة أوغستان للأدب، وعليه فقد حافظت العديد من الدول على هذا التقليد بالاحتفال باليوم الوطني للشعر أو اليوم العالمي للشعر.

ووفقًا لمنظمة اليونسكو، فالشعر هو أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما ما يعتبران أغنى ما تمتلكه الإنسانية، فمنذ قديم الزمان، عرفت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشعر، إذ إنه يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها كل الشعوب، فالشعر يحول كلمات قصائده البسيطة إلى حافز كبير للحوار والسلام.

وتشجع اليونسكو الدول الأعضاء على القيام بدور نشط فى الاحتفال باليوم العالمى للشعر وبالمشاركة الإيجابية للجان الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المعنية الخاصة منها والعامة مثل: المدارس والبلديات والمجمعات الشعرية، والمتاحف والروابط الثقافية، ودور النشر، والسلطات المحلية وغيرها.