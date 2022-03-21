الإثنين 21 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف استولى على 620 ألف جنيه بمحليات الجيزة

ضبط موظف
ضبط موظف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس والتربح، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الجرائم، لاسيما جرائم الاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قيام موظف بأحد المجالس المحلية بالجيزة باستغلال طبيعة عمله فى غضون عام 2020، حيث قام بتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء الصادرة ضد بعض المواطنين رغم عدم اختصاصه الوظيفى بذلك. 

وفي سبيل عدم اكتشاف أمره وإيهام المجني عليهم بصحة تلك الإجراءات، منحهم إيصالات سداد من الدفاتر عهدته مثبتة بها بياناتهم والمبالغ المسددة منهم، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها (620) ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة ‏جرائم الاختلاس والتربح الاستيلاء المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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