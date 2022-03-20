المدير التنفيذي العالمي لـ«ديسكفري» التعليمية: طلاب مصر الأذكى في العالم

أعرب مارتي كيرل المدير التنفيذي العالمي لمؤسسة "ديسكفري" التعليمية، عن سعادته للعمل مع وزارة التربية والتعليم منذ 5 أو 6 سنوات أي مع بداية بنك المعرفة المصري وتجربة التطوير في قطاع التعليم، لافتا إلى أن الطلاب في مصر أذكى طلاب في العالم، مشيرًا إلى أنه خلال 15 عامًا الماضية كل الدول رفعت وطورت التعليم لديها وكان من ضمنهم مصر، وما زال الجميع يواجه تحديات.

وقال مارتي كيرل، في حوار مع جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا 2، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وجه برفع كفاءة الكتب والمواد بنفس مستوى باقي الدول التي بدأنا بتطوير المناهج بها، مضيفا أنه تعرف على هذا الطالب وعلمه الكثير من الخبرات لأنه كان طالب ذكيًا للغاية، متابعًا: “قمنا بمساعدة أولياء الأمور من خلال توفير مواد للمعلمين مثل ما يتم عمله من خلال قناة مدرستنا”.

وأشار في بيان صحفي صادر عن قناة مدرستنا إلى أن الدكتور طارق شوقي، بدأ في التطوير مع الطلاب برؤية بنك المعرفة المصري وكل هذا بدأ يفتح عقولهم وتُعتبر هذه نتيجة رائعة لمصر.