تفاصيل 4 أعمال كوميدية تخوض سباق الدراما الرمضانية 2022

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق سباق الدراما الرمضانية 2022 والذي تخوضه 4 أعمال كوميدية يواصل صناعها تصوير مشاهد حلقاتها الأخيرة للحاق بالسباق.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أهم الأعمال الكوميدية التي تخوض سباق الدراما الرمضاني 2022.

الكبير أوي 6

تدور أحداث العمل كما في أجزائه السابقة حول “الكبير” الذي يُجسد شخصية رجل مزواج، حيث يتزوج من «زادة» ابنة عمه التي لم تحب أحدا طوال حياتها، وبعدها تتوالى زيجات الكبير ليدخل في الكثير من الأزمات مع أهل بلدته وأشقائه، كما يرتبط بسيدات أخريات ولكنه في النهاية لم يحب أي سيدة بعد «هدية» التي تختفي من الأحداث تماما.

ويشارك في بطولة مسلسل «الكبير أوي» مع أحمد مكي، كل من: هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبوالحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومحمد أوتاكا.

مكتوب عليا

يظهر أكرم حسني خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا بشخصية كوميدية، حيث تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى كعادته، حيث يجسد دور شخص تنقلب حياته بسبب تعرضه للسحر، وخلال الأحداث يمر بالعديد من المواقف الكوميدية لمواجهة هذا السحر.

يشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.

في بيتنا روبوت 2

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدى، حول الخيال العلمي من خلال قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.

دايما عامر

يظهر الفنان مصطفى شعبان وهو يعمل مدرسًا داخل إحدى المدارس الدولية، ويواجه عددا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية “مستر عامر” وهو مشرف اجتماعي في مدرسة، فيما تقدم لبلبة دور “ميس زهرة” مديرة المدرسة، أما المدرسون فيجسد أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

مسلسل دايمًا عامر من بطولة مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وصلاح عبدالله، وميرنا نورالدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج مجدي الهواري وإنتاج الباتروس للمنتج كامل أبوعلي.