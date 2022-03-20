تحرك برلمانى لحل أزمة عدادات الغاز المدفوعة مقدمًا

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بطلب إحاطة للدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووجهه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، بشأن النظام المطبق من خلال عدادات استهلاك الغاز المدفوعة مقدمًا، والذي يتضمن إجراءات وقواعد تتصف بالتعسف ومعاقبة المشترك وجعله في حالة قلق دائمة.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، في طلب الإحاطة، أنه يشترط ليتم شحن العداد قبل 55 يومًا حتى ولو كان هناك رصيد بالعداد يسمح بالاستهلاك، وفي ذلك إذا حكمت الظروف على العميل التغيب بسبب السفر أو المرض ، ومرت عليه ال" 55" يومًا دون القيام بالشحن سوف يفاجأ بانقطاع الغاز عن منزله بشكل مفاجئ رغم أنه لازال هناك رصيد في كارت الغاز.

وانتقد «المغاوري»، ما سماه احتكار شركة” بتروتريد" لعمليات الشحن، في ظل عدم وجود منافذ تسهل الشحن على العملاء، بالإضافة إلى أنه يلزم على العميل تنشيط الكارت قبل التوجه إلى مقر الشركة للشحن، كما أنه مرتبط بمواعيد تحول دون توافر الخدمة في وقت الاحتياج.

وطالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ، بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لسرعة البت فيه .

يذكر أن النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية بحزب التجمع، سبق وتقدم بطلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ووجهه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، وذلك بشأن النظام المطبق من خلال عدادات الاستهلاك مقدم الدفع.