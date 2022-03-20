الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المشاط ومحافظ أسيوط يبحثان تطورات تدشين مركز معلومات شبكات المرافق

خلال اللقاء
خلال اللقاء

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، و هان ماوريتس سفير هولندا بالقاهرة، المعدات والأجهزة الجديدة الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية، والتي تم تمويلها بمنحة مقدمة من وزارة التعاون الدولي، لتدعيم المركز الجديد الذي يجري إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية .

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لوزيرة التعاون الدولي بمقر ديوان عام المحافظة، ضمن فعاليات زيارتها لتخريج الدفعة الثانية من برنامج أورنج كورنرز لدعم رواد الأعمال، وتفقد عددا من المشروعات التنموية، حيث تم عقد اجتماع ثنائي بحثا خلاله تطورات المشروعات الممولة من شركاء التنمية في محافظة أسيوط.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على التعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية لتنفيذ رؤية الدولة التنموية في إطار تنفيذ تعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى الطفرة التنموية التي تتحقق في قرى الريف المصري في خلال تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف "حياة كريمة".

وأشارت "المشاط"، إلى العمل المشترك الذي يتم تنفيذه مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إطار برنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن مركز معلومات شبكات المرافق الجديد الجاري إنشاؤه سوف يساهم في إمداد مخططات المحافظة والمراكز والمكاتب الاستشارية والهندسية وهيئات المرافق والقيادات التنفيذية بالبيانات الدقيقة والمعلومات وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط عام للأعمال الانشائية والمشروعات البنية التحتية، على مستوى المحافظة والتحديث المستمر لها باستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف حديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب، لتلك المرافق والخدمات وجميع الأعمال المساحية المختلفة من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المرافق وعناصر البنية التحتية، مع التحديث المستمر لهذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط "رقمية وورقية"، وذلك لحماية استثمارات البنية التحتية.

من جهتها استعرضت المهندسة رانيا مجدي حليم - نائب رئيس مركز معلومات وشبكات المرافق والبنية التحتية والمسئول عن انشاء المركز - المعدات والأجهزة التي تم شراؤها من المنحة المقدمة من وزارة التعاون الدولي لتدعيم مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية، والتي تمثلت في (جهاز نظام التثبيت العالمي "Gps" - محطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك - ميزان قامة - رادار أرضي بعمق 8 أمتار - جهاز كشف مسارات الكابلات والمواسير - جهاز كشف الأغطية المعدنية - بلوتر لطباعة الخرائط مزودة بسكانر – و2 طابعة ليزر ألوان مقاس "A3" – و3 ماكينات تصوير – و15 جهاز حاسب آلي– و4 ماسح ضوئي - وغيرها من الأجهزة التي تختص برفع مرافق البنية التحتية والفوقية ووضعها على خرائط جغرافيــة من خلال قواعد بيانات متكاملة باستخدام احدث الاساليب التكولوجية الحديثة، كما شهدوا عرضا تقديميا عن المقر الجديد الذي خصصته المحافظة لمركز معلومات شبكات المرافق، حيث خصصت طابقا كاملا بمساحة 500 متر بالمبنى الجديد لحي غرب.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معلومات شبكات المرافق قاعدة بيانات متكاملة

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وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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