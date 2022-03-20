الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصادر يمنية: الحوثيون يفرضون حصارًا خانقًا على السكان بمحافظة البيضاء

جريدة الدستور

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم الأحد، بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية تفرض حصارًا مطبقًا على السكان في مديريتي "نعمان" و"ناطع" شرقي محافظة البيضاء، منذ أكثر من شهرين.

ونقلت قناة "اليمن الإخبارية" عن المصادر القول: إن ميليشيات الحوثي تمنع وصول الإمدادات والمساعدات الغذائية لسكان المديريتين، مشيرة إلى أن الميليشيات تضيق الخناق عليهم بعد العملية العسكرية التي نفذتها ألوية العمالقة الجنوبية وحررت خلالها مركز مديرية نعمان، وأجزاء عديدة من مديرية ناطع، من قبضة ميليشيات الحوثي ذراع إيران؛ عقب تحريرها مديريات "بيحان" الثلاث بشبوة أوائل شهر يناير الفائت.

وحذرت المصادر من نفاد مخزون الغذاء والدواء على سكان المحافظة، وعدم قدرة المواطنين والمرضى على الوصول إلى المستشفيات والتنقل إلى المديريات الأخرى ومركز المحافظة.

يذكر أن أهالي مديريتي "ناطع" و"نعمان" ناشدوا ألوية العمالقة وقوات الجيش التدخل من أجل فك الحصار المفروض على نحو 22 ألف مواطن في مناطقهم من قبل ميليشيات الحوثي.

صنعاء محافظة البيضاء الحوثيون اليمن

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