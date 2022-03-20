«أوقاف الأقصر»: محو الجزاءات لـ 219 موظفًا

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن انتهت الوزاره من اعتماد حركة محو الجزاءات لبعض العاملين بالمديرية، وذلك لعدد 219 موظف وفق القواعد المتبعة.

وجاء ذلك في فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفى للعاملين بها.

وتقدم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعه إنهاء هذا الأمر.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أجري، أمس السبت، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمحور شمال الأقصر، الذي يهدف إلى فتح محاور مرورية جديدة بالأقصر وخدمة القطاع السياحي وربط شرق النيل بغربه.

وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة أعمال تنفيذ كوبري يسى الجاري تنفيذه ضمن أعمال المحور الذي سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، مارًا بالطريقين الزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، موجها بتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية المشتركة في تنفيذ أعمال المحور وإزالة أي معوقات أولا بأول والالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للمشروع.

وخلال الجولة التقى محافظ الأقصر بعدد من مواطني مدينة الزينية واستمع إلى مجموعة من المطالب الخاصة بهم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والصحة، حيث أكد المحافظ أن الدولة عازمة على الارتقاء بمستوى كافة الخدمات التنموية في كافة ربوع القرى والريف المصري.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طاهر إسماعيل، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد شفيق، باستمرار تشغيل مركزي طب أسرة العشي والزينية قبلي حتى الساعة الثامنة مساءً لتقديم الخدمة الصحية لأهالي المنطقة.

كما استمع محافظ الأقصر، إلى شرح من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، عن موقف مشروعات الصرف الصحي بمدينة الزينية، حيث أوضحت أنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمناطق ونجوع جاد الكريم والحمادين والشاعر لتوصيل الخدمة إلى عدد 27500 مستفيد.



كما توجه محافظ الأقصر لتفقد بدء أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بنجع الجالس بمدينة الأقصر والذي يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي إلى عدد 2500 مستفيد بالمنطقة ، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمنطقة الذين توجهوا بالشكر لجهود الدولة في إنهاء مشكلتهم الخاصة بعدم وصول الصرف الصحي إلى منطقتهم.



ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، والمهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس رفيق فهمي المدير التنفيذي للأعمال المدنية بالجهاز، والمهندس محمد ماهر مدير المشروعات بالزينية والأقصر بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.