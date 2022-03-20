الأحد 20 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف الأقصر»: محو الجزاءات لـ 219 موظفًا

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر

  أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن انتهت الوزاره من اعتماد حركة محو الجزاءات لبعض العاملين بالمديرية، وذلك لعدد 219 موظف وفق القواعد المتبعة. 

 وجاء ذلك في فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية  الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام بالجانب الوظيفى للعاملين بها. 

وتقدم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات ذات الاختصاص للمساعدة فى سرعه إنهاء هذا الأمر. 

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أجري، أمس السبت، محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمحور شمال الأقصر، الذي يهدف إلى فتح محاور مرورية جديدة بالأقصر وخدمة القطاع السياحي وربط شرق النيل بغربه.
وتابع محافظ الأقصر، خلال الجولة أعمال تنفيذ كوبري يسى الجاري تنفيذه ضمن أعمال المحور الذي سيربط بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، مارًا بالطريقين الزراعي الشرقي والزراعي الغربي ونهر النيل، موجها بتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية المشتركة في تنفيذ أعمال المحور وإزالة أي معوقات أولا بأول والالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للمشروع.
وخلال الجولة التقى محافظ الأقصر بعدد من مواطني مدينة الزينية واستمع إلى مجموعة من المطالب الخاصة بهم في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والصحة، حيث أكد المحافظ أن الدولة عازمة على الارتقاء بمستوى كافة الخدمات التنموية في كافة ربوع القرى والريف المصري.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طاهر إسماعيل، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد شفيق، باستمرار تشغيل مركزي طب أسرة العشي والزينية قبلي حتى الساعة الثامنة مساءً لتقديم الخدمة الصحية لأهالي المنطقة.
كما استمع محافظ الأقصر، إلى شرح من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، عن موقف مشروعات الصرف الصحي بمدينة الزينية، حيث أوضحت أنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحي بمناطق ونجوع جاد الكريم والحمادين والشاعر لتوصيل الخدمة إلى عدد 27500 مستفيد.  


كما توجه محافظ الأقصر لتفقد بدء أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بنجع الجالس بمدينة الأقصر والذي يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحي إلى عدد 2500 مستفيد بالمنطقة ، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمنطقة الذين توجهوا بالشكر لجهود الدولة في إنهاء مشكلتهم الخاصة بعدم وصول الصرف الصحي إلى منطقتهم.


 ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، والمهندس أسعد مصطفي مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس رفيق فهمي المدير التنفيذي للأعمال المدنية بالجهاز، والمهندس محمد ماهر مدير المشروعات بالزينية والأقصر بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

العاملين وزارة الأوقاف محافظة الأقصر محو الجزاءات وكيل وزارة الأوقاف أوقاف الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-3-202

رابع محطة بجولته الآسيوية.. سامح شكري يصل إلى باكستان

تجديد حبس سيدة قتلت فرد أمن اصطحبها لمنزله بالإسكندرية

اليوم.. «المشاط» تتفقد مشروعات ممولة من شركاء التنمية بأسيوط

لحماية النساء والأطفال.. أستراليا تضاعف المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا

«حياة كريمة».. قطاعات الرى تنجز تأهيل 4686 كيلو متر من الترع المتعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا - أوكرانيا.. اللعبة الأمريكية في الوقت الضائع

د. منى حلمى

فى الذكرى السنوية الأولى: هل كانت «أمى» نوال السعداوى تكره الرجال والدين؟

د.أحمد الخميسى

كف الملاك على كتفى

سمر فرج فودة

مصر تتسارع.. والعالم يتصارع

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يجري أول زيارة إلى الهند.. أبريل المقبل

إسرائيل تمدد احتجاز محافظ القدس بعد منعه من السفر

راتبه 268 ألف دولار.. ماذا وجد القراصنة في وثائق رئيس الموساد؟ (صور)