غرفة السياحة تؤكد للمعتمرين على تحليل فيروس كورونا عند الوصول للمنافذ

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، للشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، بضرورة إجراء المعتمرين لتحليله ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية، من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجده بالحجر الصحي بالمنافذ والمنصوص عليها بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة ، هو إجراء مدفوع مسبقاً مع وجوب التنبيه علي مشرف الشركة للتنبيه علي المعتمرين بإجراء التحليل ياتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة من وزارة السياحة والاثارو الغرفة لتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة لهذا الموسم.

وأضافت الغرفة فى منشور تم تعميمة على جموع الشركات، أنه في ظل متابعة وزارة السياحة والآثار والغرفة لكافة رحلات العمرة فإنه تؤكد على ضرورة إضافة الشركة لرقم الهاتف السعودي للمشرف المرافق للمجموعة على البوابة المصرية للعمرة فور وصول المعتمرين إلي الأراضي السعودية وذلك حتى لا تتعرض الشركة لأي مخالفة نتيجة عدم تسجيل بيانات المشرف على البوابة المصرية للعمرة.

واشترطت ضوابط وزارة السياحة والآثار إلى ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك (لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ٦ أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول إلى المنافذ المصرية.

كما يقوم المعتمر بالتوقيع على إقرار بكافة الاشتراطات الصحية المطبقة سواء داخل البلاد أو بالمملكة العربية السعودية، ويشمل هذا الإقرار البيانات التفصيلية للمعتمر وذلك حتى يسمح لوزارة الصــحة والســكان متابعته عند العودة إلى البلاد من خلال مكاتب الصــحة والغرف الوقائية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية ألغت إجراء المعتمرين لتحليل فيروس كورونا قبل السفر إلى أراضيها .



