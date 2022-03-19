الأحد 20 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواطنون عن «ممشى أهل مصر»: أضواء ساحرة على ضفاف النيل (فيديو)

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

افتتحت مساء أمس الجمعة، المرحلة الأولى من "ممشى أهل مصر" في أجواء احتفالية كبيرة والتي من المقرر أن تستمر ثلاثة أيام في وجود مطربين من مصر والوطن العربي، على أول مسرح عائم في وسط النيل، كما أن الممشى يضم الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين من مساحات خضراء وأماكن ترفيهية دون أي رسوم.

وقال خالد علي أحد المتنزهين في ممشى أهل مصر، إنه استمتع بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الممشى، من مطاعم ومقاهي، فضلا عن الجلوس أمام نهر النيل وسط تلك المساحات الخضراء، معقبا: "الممشى به مناظر وأضواء ساحرة تجعل الجميع يحرص على التقاط الصور التذكارية به.

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وأضاف أن جميع الخدمات المقدمة دون أي رسوم ما يجعله أفضل مكان للتنزه مع العائلة والأصدقاء للاستمتاع بالمناظر والأضواء الساحرة على ضفاف نهر النيل.

بينما قال محمد سعيد صاحب مطعم مأكولات داخل "ممشى أهل مصر" إن جميع المطاعم والمقاهي الموجودة داخل الممشى تقدم المأكولات والمشروبات بأسعار مخفضة تتناسب مع جميع الطبقات الاجتماعية.

واختتم حديثه شاكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون أي رسوم للتخفيف عنهم أعباء الحياة والاستمتاع بتلك المناظر الساحرة على ضفاف نهر النيل، كما أنه وفر فرص عمل للشباب داخل الممشى.

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر
ممشي أهل مصر أجواء احتفالية حفل الافتتاح مساحات خضراء النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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