وفاة و4 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى محور روض الفرج

شهد أعلى محور روض الفرج، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وقد أسفر ذلك عن مصرع شخص بينما أصيب 4 آخرين.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج اتجاه روض الفرج.

انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على السيارة تمهيدًا لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث وسؤال شهود العيان والمصابين، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.