البابا تواضروس يزور مار بشارة بطرس الراعي بكاتدرائية ماريوسف المارونية بالظاهر

زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مقر كاتدرائية مار يوسف المارونية بحي الظاهر بالقاهرة، حيث استقبله غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق، وغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والمطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر وعدد من القيادات يمثلون مختلف الكنائس المصرية.

رافق قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الزيارة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى سكرتير المجمع المقدس وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس كيرلس الأنبا بيشوي سكرتير قداسة البابا.

وفي بداية اللقاء تم عزف السلام الجمهورى للبنان ومصر، وسط أجواء من الترحيب والبهجة سادت جموع الحاضرين.

ومن المقرر أن يشهد غبطة البطريرك مار بشارة الراعي وقداسة البابا تواضروس الثاني افتتاح قاعتي:"البطريرك الحويك"، و"المنسينيور يوحنا طعمة"، ثم حفل توقيع كتاب "البطريرك الحويك.. حائك أساسات إبراشية القاهرة المارونية"، والصادر مؤخرا عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".

وزار البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في وقت سابق اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالعباسية

فيما يلتقى غبطة البطريرك الماروني، غد الاثنين فضيلة شيخ الأزهر، الإمام الدكتور أحمد الطيب، كما سيزور متحف الحضارات يوم الثلاثاء المقبل، يعقبها زيارته إلى غبطة البطريرك ابراهيم اسحق ، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ثم يختتم لقاءاته بحضور محاضرة في دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، عن "الكنائس المارونية القديمة بمصر" ويلقيها السيد جورج ضرغام الأمين العام للمركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة".

ويختتم غبطة البطريرك زيارته للقاهرة بلقاء السفير البابوي، المنسينيور نيقولاس هنري، بمقر سفارة الفاتيكان بالقاهرة.

كان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، قد وصل أمس، حيث استقبله، المطران جورج شيحان مطران مصر والسودان والزائر الرسولى على شمال أفريقيا، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة، والاباتي بيير نجم الاب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان ، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، والخوري نبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.