الجزار: «العاصمة الإدارية فرصة لتحقيق التنمية المستدامة»

خلال منتدى «مستقبل وطن»..

قال د.عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الجهود التي تقوم بها الدولة تستهدف مراعاة حقوق الأجيال القادمة، ولا تنظر إلى الحاضر فقط.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، في ندوة بعنوان «الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت» وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة تبني مناطق عمرانية من أجل حياة أفضل وإيجاد فرص عمل للمواطنين، مضيفًا:" الجمهورية الجديدة ليست كيانًا هلاميًا وإنما كيان حقيقي له ملامح وهو إيجاد فرص حقيقية للتنمية".

وقال «الجزار»، إن الدولة تسير في اتجاهين متوازيين، الأول: هو بناء العاصمة الإدارية، والثاني هو تطوير العاصمة القديمة من خلال برنامج وجدول زمني للتطوير يشمل عددًا من المناطق منها «ماسبيرو ومجري العيون» مؤكدًا أنه لا صحة لما يتم تداوله عن إهمال القاهرة.

وتابع: "نحاول إعادة ترتيب المشهد من الداخل، من خلال التخلص من التكدسات في العاصمة والسعي إلى إكمال العاصمة الإدارية لتصبح عاصمة المال".