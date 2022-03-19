السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تدعو واشنطن والناتو لوقف إمدادات الأسلحة والمرتزقة إلى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وقف إمدادات الأسلحة وإرسال "المرتزقة" إلى أوكرانيا.

وكتب فولودين، في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، اليوم السبت، حسب وسائل إعلام روسية: "على الولايات المتحدة وبلدان حلف الناتو التوقف عن إمدادات الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أن "المتطرفين الأوكرانيين يستخدمون السكان المدنيين كدروع بشرية ويختبئون وراء النساء والأطفال".

وأضاف: "إن الأسلحة والذخائر تُنقل إلى أوكرانيا من قبل بلدان حلف الناتو، أما المرتزقة، الذين يعززون صفوف كتائب القوميين، فيجري تجنيدهم في أراضي بلدان الحلف بموافقة من قياداتها".

وتابع فولودين: "عندما يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزملاؤه في حلف الناتو، إلى السلام، يجب أن يبدأوا من أنفسهم"، متهمًا إياهم بعرقلة تسوية الوضع في أوكرانيا ونزع سلاحها والقضاء على النازية فيها.

وأعرب عن اعتقاده بأن الدول الغربية لا تريد أن تكون أوكرانيا دولة مستقلة حيادية، مؤكدا أن كل ما يحدث اليوم في أوكرانيا، خاصة مقتل المدنيين وسيل اللاجئين، يقع على عاتق واشنطن وبروكسل مباشرة.

وختم بالقول: "إذا كانت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تريد السلام، فسيكون من الصواب توجيه الأموال ليس للإمدادات العسكرية، وإنما لتوفير المساعدة الإنسانية للسكان"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تتخذ قرارها الخاص وألا تسترشد بمعايير مزدوجة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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