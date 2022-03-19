مصرع مسن و إنقاذ ابنيه فى انهيار عقار فى الإسكندرية

لقي مسن مصرعه، وأنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية أبناءه بعد احتجازهم في انهيار عقار بشكل جزئي محل سكنهم بمنطقة العطارين وسط المدينة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من قسم شرطة العطارين بورود بلاغ يفيد بسقوط أجزاء من العقار شارع الإمام مالك متفرع من شارع مسجد العطارين، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية برفقة 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون من دور أرضي و٣ طوابق، وسقط نصف العقار بالكامل من الخلف واحتجاز أسرة داخله.

وأسفر الحادث عن مصرع إبراهيم محمد، 65 عامًا، وجري إنقاذ ابنيه اللذين احتجزا داخل العقار عقب الانهيار وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة العطارين بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وتبين من خلال التحقيقات أن العقار صادر له قرار هدم وتقطن به أسرة واحدة.

كما توجه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة، مدير المديرية، لدعم الأسرة في مصابها وتقديم يد العون لها.