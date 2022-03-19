السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يثمن تنفيذ تكليفات الرئيس برصد 3 مليارات لتعيين معلمين جدد

السيد شمس الدين
السيد شمس الدين

أشاد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالتزام حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة لتعيين المعلمين الجدد.

وطالب شمس الدين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بإعطاء أولوية في تعيين المعلمين الجدد للمعلمين الذين تقدموا للمسابقة الخاصة بتعيين الـ36 ألف معلم، موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على الاهتمام الكبير بملف إصلاح التعليم من خلال البدء فى سد العجز الصارخ فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

كما طالب النائب السيد شمس الدين، بتحقيق العدالة والشفافية فى تعيين المعلمين الجدد وإعطاء أولوية للمدارس التى بها عجز كبير فى المعلمين خاصة داخل المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مؤكداً على ضرورة الاستمرار فى تحديث المناهج التعليمية ووضع ضوابط حاسمة للحضور داخل المدارس سواء بالنسبة للتلاميذ أو المعلمين في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى بصفة عامة وفى الثانوية العامة بصفة خاصة.

وأكد النائب على ضرورة وضع استراتيجية جديدة للقضاء على مشكلات العملية التعليمية وفي مقدمتها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التى انتشرت بصورة مخيفة ومفزعة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن القضاء على مثل هذه السلبيات لن يتحقق إلا بوجود تعليم جيد وعلى مستوى عال من الكفاءة والمهنية داخل مدارس التعليم قبل الأساسي.

النائب السيد شمس الدين مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة المعلمين الجدد

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البابا المصرى

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