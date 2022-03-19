السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض علي شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بالشروق

متهمين
متهمين

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بالشروق. 

تعود الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بمحاور المطار من ضبط شخصين، مقيمان بمحافظة بورسعيد، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأنواع – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) .

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الالعاب النارية الشروق مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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