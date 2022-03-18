رئيس جامعة أسيوط يكشف سبب حريق المستشفى الجامعى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الأسباب الأولية لاندلاع الحريق المحدود الذى نشب عصر اليوم الجمعة بالمستشفى الجامعي الرئيسي تشير إلى رجوعه إلى لاشتعال 4 ألواح توزيع جهد بغرفة المحولات الكهربائية.

جاء ذلك فى خلال تفقده لغرفة المحولات الكهربائية في إطار متابعة سيادته لواقعة الحريق وتحديد أسبابه وخسائره بشكل مبدئى وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و اللواء الدكتور عمر السويفى مدير أمن أسيوط والعميد حسام القرنشاوى مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم عمرو عزب رئيس قسم الإطفاء والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وذلك برفقة الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ومديرها التنفيذى الدكتور إيهاب فوزى والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى العصبية والنفسية والدكتور محمد حلمى الحفناوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وعدد من القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وقيادات العمل الطبى والأمني والإداري بالجامعة.

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط



وأشاد رئيس جامعة أسيوط بما بذله جهد رجال الحماية المدنية وتعاونهم فى السيطرة على الحريق المحدود الذى نشب عصر اليوم بالغرفة المغلقة بالمبنى الرئيسي والذى تم اخماده بالكامل وبدء مرحلة التبريد ، نافياً ما تردد عن وجود خسائر في الأرواح مؤكدا على أن الحريق تسبب في بعض الخسائر المادية فقط ولكن لم يشكل خطورة على صحة وسلامة المرضى ، حيث أن الحريق بعيد عن غرف المرضى والعناية المركزة، موضحاً أن العنايات المركزة تعمل حالياً باستخدام المولدات الكهربائية وجارى استكمال سير الخدمة الطبية على نحو طبيعى، مع إمكانية نقل المرضى إلى باقى وحدات وأقسام مستشفيات أسيوط الجامعية فى حال الحاجة إلى ذلك.

وأكد الدكتور علاء عطية رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الحريق محدود وتمت السيطرة عليه خلال دقائق وتم احتراق 4 ألواح توزيع جهد من أصل 9 ألواح بغرفة المحولات الكهربائية وهى غرفة مغلقة بمبنى المستشفى الجامعي الرئيسي وبعيدا عن الأقسام الطبية وأماكن تواجد المرضى.

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

تفقد موقع حريق بمستشفي جامعة أسيوط

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

تفقد موقع حريق بمستشفي جامعة أسيوط

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط