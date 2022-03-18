بتكلفة 18 مليون جنيه.. بدء إنشاء كوبريين جديدين بكفر الشيخ

شهد موقعا إنشاء كوبريين جديدين على ترعة ميت يزيد بمدينة كفر الشيخ قبالة موقف كفر الشيخ وإدارة المرور، نقل المعدات لبدء إنشاء الكوبريين، لتيسير الحركة المرورية، وحل مشكلة التكدس بمنطقة القنطرة البيضاء شرق مدينة كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنشاء كوبريين بمدينة كفر الشيخ على ترعة ميت يزيد بتكلفة قدرها 18 مليون و800 ألف جنيه، الأول إنشاء كوبري جديد قبل مسجد المرور، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة القنطرة البيضاء ليكون مقابلا لإدارة المرور بالقنطرة البيضاء بالمدخل والمخرج الرئيسي لمدينة كفر الشيخ من الناحية الشرقية، والكوبري الأخر على ترعة ميت يزيد مقابل موقف دسوق اسكندرية بجوار الكوبري الحالي.

واطلع محافظ كفر الشيخ على الرسومات الهندسية الخاصة بالكوبريين، مؤكدا أنه يتابع بنفسه الأعمال التي سيتم البدء به قريبا، لتيسير الحركة المرورية وتيسير عملية دخول وخروج المواطنين وخاصة.

ومؤخرًا، فقد استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة إنجازات الدولة في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة للقضاء على مشكلة الإسكان.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، المواقع السكنية الجاري إنشاؤها وتشرف عليها الهيئة الهندسية بغرب وشرق العاصمة، رافقهم خلالها محمد وهدان، رئيس قسم المساحة بالمركز الوطني، ومحمد رأفت معاون المحافظ.

كما تفقدوا المواقع المقترحة لإقامة عدد من المشروعات الخدمية، ومنها امتداد جامعة كفر الشيخ، وإقامة مجمع المصالح الحكومية، وموقع الجامعة الأهلية والتكنولوجية الصادر لهما القرار الجمهورى رقم 20 لسنة 2022.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الجارية بالمواقع السكنية، وبما تم من إنشاءات في وقت قياسي، مؤكدا على حرص الدولة على إنهاء مشكلة الإسكان بالمحافظة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.