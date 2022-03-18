مصرع طفل صدمته سيارة بالصالحية الجديدة بالشرقية

لقى طفل مصرعه، أسفل عجلات سيارة ملاكى مسرعة، بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الصالحية الجديدة لجثة طفل يدعى «عبد الله.س.ع»، 7 سنوات، مقيم قرية العلاوية، بمدينة الصالحية الجديدة «جثة هامدة».

وتبين وفاته بعد أن صدمته سيارة مسرعة، بجوار الوحدة الصحية، بقرية العلاوية، فلفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال.

تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة

وفى سياق متصل، لقى طفل مصرعه، أسفل عجلات سيارة نقل، دهسته بطريق إحدى عزب مركز بلبيس، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد أن صدمته سيارة تابعة لإحدى شركات الصناعات الغذائية، في عزبة تابعة لقرية إنشاص الرمل، دائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، ليلقى الطفل مصرعه فى الحال قبل أى محاولات لإسعافه.

وسادت حالة الحزن والغضب بين اهالى قرية الطفل، وقاموا بالتحفظ على السائق والسيارة لحين تسليمهما للأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم حيالهما.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.