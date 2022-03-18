تعرف على خارطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بمقره الكائن بحي السيدة نفيسة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثالثة من عصر اليوم الجمعة، ورش فنية واحتفالية غنائية. موجههة لأمهات رواد المركز، منها ورش الطباعة، وتعلم حرف متنوعة بمناسبة عيد الأم.



كما يتضمن اليوم حفل فني لفريق كورال طلعت حرب الثقافي، بقيادة دعاء عطية ويشارك فيه عدد من الأطفال أصحاب الهمم، ويتضمن الحفل مجموعة من الأغنيات الوطنية وأغاني عيد الأم منها أغنية "سيد الحبايب" لشادية، "يا مولاتي" لسعاد حسني، "ست الحبايب" لفايزة أحمد وغيرها .



ــ حفل ثنائي العود دينا وغسان بقصر الأمير طاز

في سياق متصل، يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء من مساء اليوم أيضا، حفل فني جديد لثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبد الحميد، ويحمل عنوان "عبد الوهاب وأمي" .



يأتي الحفل احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والتي توافق 13 مارس، وأيضا الاحتفال بعيد الأم، ويعزف ثنائي العود أغنية عبدالوهاب الشهيرة "ست الحبايب" علي عود واحد، وهي تقنية "إصبع ووتر" وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.



كما يتضمن الحفل عزف عدد من مقطوعات موسيقار الأجيال منها: "أنت عمري"، "غدا ألقاك"، "سهرت"، بالاضافة الي مؤلفات غسان ودينا منها: "رحالة السلام"، "حياة"، " رقصة شامية " ، وأعمال جديدة للثنائي بعنوان " صباح صعيدي" تأليف دينا عبد الحميد، و"رقصة" من مؤلفات غسان اليوسف .



يذكر أن الثنائي "غسان ودينا" يعدان أول ثنائى عربي لآلة العود، درسا العود وتخرجا في بيت العود العربي، تفردا بعزف تقنية " أصبع ووتر"، شاركا فى العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها: مهرجان العود بتطوان (المغرب) ، ودار الاوبرا المصرية، أقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.



ــ معرض استيعادي لفنانات ملتقى الأقصر للتصوير بقبة الغوري

كما يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء اليوم، معرض استيعادي للفنانات المشاركات بملتقي الأقصر الدولي للتصوير، وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 مايو 2022 .



يضم المعرض 35 عملا لفنانات شاركن بالملتقى في الدورات من العاشرة والتي أقيمت عام 2017 وحتى الدورة الثالثة عشر والتي أقيمت عام 2020، من 12 دولة وهي: مصر، إيطاليا، صربيا، روسيا ، لبنان، رومانيا، نيبال، ليتوانيا، تونس، البحرين، أوكرانيا، جورجيا.



ومن الفنانات المشاركات في المعرض من مصر: فاطمة عبد الرحمن، نهي ناجي، إيفيلن عشم الله، وئام المصري، ميرفت شاذلي هلالي، رندة فخري، فيروز سمير عبد الباقي. مياسة بنت سلطان من البحرين، أنيتا مونوسكالكو من إيطاليا، أوريجا أوجيستا يتيت من لتوانيا، أنستازيا بيريني من أوكرانيا، أيكانرينا جريشاني من روسيا، سوينا تشيكوتي من إيطاليا .



جدير بالذكر أن ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يعد واحداً من أهم الأحداث الدولية الهامة التى ينظمها صندوق التنمية الثقافية سنوياً من أجل دعم وإثراء الحركة الفنية منذ عام 2008 ويشهد مشاركة متميزة ومتزايدة من كبار الفنانين من مختلف دول العالم.

ــ أوركسترا النور والأمل بقبة الغوري

كما يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل فني للأوركسترا النور والأمل .

يتضمن برنامج الحفل فقرة يقدمها فريق الأجراس للأطفال وعزف لعدد من المقطوعات الموسيقية بأنامل أطفال أوركسترا النور والأمل، كما يقدم كورال الأوركسترا عدد من الأغنيات منها : مصر يا أم الدنيا، مدينتي، ست الحبايب.

يعقب ذلك أوركسترا النور والأمل وتقدم الأوركسترا مجموعة من المقطوعات الموسيقية لكبار الملحنين منها : "بولكا شنيل" لشتراوس، "شوستا كوفتيش" فالس، "لونجا رياض" لرياض السنباطى، "خاتشاتوريان" فالس، "على شط النيل" لأحمد أبو العيد، "أية العبارة" لأبو بكر خيرت، "هابانيرا " ب. كارمن، "لاترافيتا " لفيردى، "لما بدى يتثنى" فلكلور، أغنية لفيروز "الاخوين الرحبانى ، "كان كان" لباخ.

الأوركسترا قيادة المايسترو دكتور تامر فهمى، صولو فيولينة مريم النجدى، صولو فلوت بسمه أحمد، صولو غناء وترومبيت دينا ثابت .