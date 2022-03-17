لـ4 أشهر.. تفاصيل الغلق الكلى لطريق مصر إسكندرية الصحراوى باتجاه ميدان الرماية

أعلنت محافظة الجيزة اليوم الخميس، عن بدء الغلق الكلى لطريق إسكندرية الصحراوى فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى باتجاه ميدان الرماية، إبتداء من المنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير "بعد منزل الطريق الدائرى المؤدى لميدان الرماية بمسافة 150م" حتى المنطقة المواجهة لفندق (شتايجن برجر) إبتداء من الساعة 6 صباح غد الجمعة الموافق 18/3/2022 وحتى صباح يوم السبت الموافق 30/7/2022.

وأكدت المحافظة أن الغلق يأتي في إطار الإجراءات التنسيقية الخاصة باستكمال تسليم (المرحلة الثانية) من موقع الأعمال الإنشائية لمحطة مترو أنفاق "المتحف الكبير" بطريق إسكندرية الصحراوى بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ضمن مشروع محطات مترو أنفاق الخط الرابع، بعد تسليم المرحلة الأولى لمواقع محطات مترو الأنفاق “حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف الكبير – ميدان الرماية – الأهرام – المريوطية- العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور”.

ويأتي الغلق استجابةً لطلب الهيئة القومية للأنفاق وشركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع باستلام المرحلة الثانية بموقع أعمال محطة المتحف الكبير بطريق إسكندرية الصحراوى بطول مايقرب من 380 م، وبعرض مايقرب من 18م.



وتسهيلاً لحركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلات التالية..



أولا: حركة المركبات القادمة من طريق مصر إسكندرية الصحراوى من مناطق “الواحة – نيو جيزة ” وترغب بالسير باتجاه (ميدان الرماية – طريق الفيوم – شارع الأهرام – شارع الملك فيصل) تقوم بالصعود أعلى الطريق الدائرى فى الاتجاه المؤدى إلى أعلى منطقة المنصورية ثم النزول من منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق المنصورية واستكمال السير حتى منطقة كفرة نصار والسير فى الاتجاهات الآتية:

1- المركبات التى ترغب فى الذهاب إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بالصعود أعلى كوبرى كفرة نصار المستحدث، واستكمال السير حتى أسفل كوبرى مشعل المستحدث ثم الدوران والعودة بإتجاه شارع الملك فيصل.

2- حركة المركبات التى ترغب فى الذهاب إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم تقوم بالسير بمسطح كوبرى كفرة نصار المستحدث والسير يميناً من أسفل الكوبرى إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم وشارع الأهرام.

ثانياً : حركة المركبات القادمة من أعلى الطريق الدائرى عن طريق المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق الفيوم وشارع الأهرام تتبع المسار الأتى:

1- السير لمسافة 150 م بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ثم الدوران والعودة عن طريق فتحة دوران تم استحداثها قبل موقع الغلق تحديداً بالمنطقة المواجهة للمتحف المصرى الكبير ثم الدوران والعودة بطريق إسكندرية الصحراوى مرة أخرى ثم السير يميناً إتجاه أسفل الطريق الدائرى (منطقة غطاطى)، واستكمال السير حتى تقاطعه مع طريق المنصورية ثم السير يميناً "إجبارى" بطريق المنصورية المستحدث وصولاً حتى منطقة كفرة نصار والدخول يميناً إتجاه ميدان الرماية وطريق الفيوم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق، واتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المرور وتوفير الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات بمحيط الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية، ونشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية بمحيط الأعمال ومناطق التحويلات.